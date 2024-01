Hier freut sich jeder Shell-Anleger!

Der britisch-niederländische Energiekonzern Shell erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 8 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist dabei als "Gut" einzustufen, basierend auf 8 positiven Meinungen und keiner neutralen oder negativen Einschätzung. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Shell.

Die Analysten prognostizieren ein Aufwärtspotenzial von 19,73 Prozent für die Shell-Aktie, basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 3078,83 GBP im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 2571,5 GBP. Daher wird das Wertpapier von den Analysten weiterhin positiv bewertet.

In den sozialen Medien herrschte in den letzten Tagen eine neutrale Stimmung gegenüber Shell. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils negativ, was zu einer neutralen Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere Kaufsignale berechnet, was zu einer positiven Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Shell von der Redaktion eine neutrale Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index ordnet die Shell-Aktie als neutral ein. Sowohl der RSI7 (für sieben Tage) mit einem Wert von 35,32 als auch der RSI25 (für 25 Tage) mit einem Wert von 48,38 führen zu einer neutralen Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Kommunikation über Shell in den sozialen Medien zeigte in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine neutrale Bewertung basierend auf dem Sentiment und Buzz. Die Anzahl der Diskussionen zu Shell in den sozialen Medien war durchschnittlich, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt wird die Shell-Aktie von der Redaktion als neutral bewertet, basierend auf den verschiedenen Analysen und Einschätzungen.

