Hier freut sich jeder Shanxi Xishan Coal, Electricity Power-Anleger!

Der Aktienkurs von Shanxi Coking Coal Energy hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor eine Rendite von 2,61 Prozent erzielt, was mehr als 6 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnete dagegen eine mittlere Rendite von -3,69 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier übertrifft Shanxi Coking Coal Energy mit 6,3 Prozent deutlich den Durchschnitt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanxi Coking Coal Energy liegt bei 6, was im Vergleich zu Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Shanxi Coking Coal Energy als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7-Wert beträgt 20,13, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, und der RSI25-Wert von 41,23 bedingt eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist Shanxi Coking Coal Energy derzeit als "Gut" einzustufen. Der GD200 des Wertes liegt bei 9,66 CNH, während der Kurs der Aktie bei 11,44 CNH liegt, was einer Abweichung von +18,43 Prozent über diesem Trendsignal entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 10,33 CNH zeigt eine Abweichung von +10,75 Prozent, was die Aktie als "Gut"-Wert in diesem Zeitraum kennzeichnet. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut" auf Basis der technischen Analyse.