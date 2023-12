Hier freut sich jeder Shanghai Baosight Software-Anleger!

Der Aktienkurs von Shanghai Baosight Software hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 40,88 Prozent erzielt, was um 28 Prozent über dem Branchendurchschnitt der Informationstechnologie liegt. Die durchschnittliche Rendite der Software-Branche in diesem Zeitraum betrug 18,89 Prozent, wobei Shanghai Baosight Software mit 21,99 Prozent deutlich darüber liegt. Aus diesem Grund wurde die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation hat gezeigt, dass die Stimmung für Shanghai Baosight Software in den letzten Wochen deutlich besser geworden ist. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hin. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 46,41 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 48,04 CNH steht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +3,51 Prozent liegt. Auf der anderen Seite weist der GD50 derzeit einen Stand von 44,11 CNH auf, was einen Abstand von +8,91 Prozent zur Aktie bedeutet und somit eine Bewertung von "Gut" ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen hauptsächlich negativ für Shanghai Baosight Software waren. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigte sich jedoch ein Interesse an positiven Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.