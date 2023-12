Hier freut sich jeder Shanghai Baolong Automotive-Anleger!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen hauptsächlich positiv. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden auch vermehrt positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Shanghai Baolong Automotive diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die Stimmung im Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Abhängig von der Intensität der Diskussion, also der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung, ergeben sich neue Bewertungen für Aktien. Bei Shanghai Baolong Automotive wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussion festgestellt, weshalb diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch in diesem Zeitraum positiv verändert. Daher kommt es für das langfristige Stimmungsbild zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf technische Analyse sollen trendfolgende Indikatoren zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der 50- und 200-Tage-Durchschnitt wird betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Shanghai Baolong Automotive-Aktie beträgt derzeit 52,82 CNH. Der letzte Schlusskurs liegt mit 58,05 CNH deutlich darüber (+9,9 Prozent Abweichung). Daher erhält Shanghai Baolong Automotive eine "Gut"-Bewertung. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (60,98 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,8 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Shanghai Baolong Automotive auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI), ein prominentes Signal der technischen Analyse, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Shanghai Baolong Automotive führt bei einem Niveau von 51,7 zur Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 53,7 ebenfalls auf "Neutral" Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral".