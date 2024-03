Hier freut sich jeder Serstech AB-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "SERSTECH AB":

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Serstech wird derzeit positiv bewertet, da in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Die Diskussionen in den vergangenen Tagen konzentrierten sich hauptsächlich auf positive Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Serstech-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,64 SEK. Der letzte Schlusskurs von 1,16 SEK weicht somit um +81,25 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,79 SEK) befindet sich mit einem letzten Schlusskurs von über dem gleitenden Durchschnitt (+46,84 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität im Zusammenhang mit der Serstech-Aktie die übliche Aktivität im Netz aufweist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Serstech-Aktie ergibt einen Wert von 12,35 für RSI7 und 23,16 für RSI25, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.