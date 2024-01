Hier freut sich jeder Seria-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Starpharma Holdings":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Seria-Aktie ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen eher neutral gewesen. Es gab einen Tag mit positiven Diskussionen, aber keine negativen. An zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten Tagen haben sich die Anleger jedoch vor allem für positive Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird Seria auf der Basis des Anleger-Sentiments mit "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder verändern. In Bezug auf Seria wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Seria bei 2336,92 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 2730 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 2363,18 JPY, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt wird die Seria-Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Seria-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 36, was zu einer neutralen Bewertung führt. Für die letzten 25 Handelstage ergibt sich ein ähnlicher Wert von 35,79, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Analyse der RSIs daher mit "Neutral" bewertet.