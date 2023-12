Hier freut sich jeder Sembcorp Industries-Anleger!

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv, wie die Anleger berichten. Acht Tage lang zeigte das Stimmungsbarometer grün an, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An sechs Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Sembcorp Industries unterhalten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie positiv. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben jedoch in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben. Genauer gesagt gab es 5 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu einem "Gut"-Signal auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Das Sentiment und der Buzz um Sembcorp Industries können auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität im Netz hervorgebracht, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine Veränderung zum Positiven auf, was eine Einschätzung als "Gut"-Wert bedeutet. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Sembcorp Industries in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 57,2 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") einer Überperformance von 67,33 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Industriekonglomerate" beträgt -10,13 Prozent, und Sembcorp Industries liegt aktuell 67,33 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Sembcorp Industries-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 63, was zu einem "Neutral"-Rating führt, da das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage weist mit einem Wert von 47,68 auf ein "Neutral"-Rating hin. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Sembcorp Industries.