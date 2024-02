Hier freut sich jeder Select Harvests-Anleger!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Select Harvests wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 70,59 Punkten, was darauf hinweist, dass Select Harvests überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung gemäß dem 7-Tage-RSI erhält. Im Gegensatz dazu weist der RSI25 einen Wert von 23,63 auf, was darauf hindeutet, dass Select Harvests überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält das Select Harvests-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte unsere Analyse nur geringfügige Veränderungen in der Internet-Kommunikation zu Select Harvests feststellen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den letzten vier Wochen, was auf ein nachlassendes Interesse an der Aktie hindeutet. Daher erhält Select Harvests eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich und insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Select Harvests bei 3,77 AUD, was einer Entfernung von -4,8 Prozent vom GD200 (3,96 AUD) entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 3,2 AUD auf, was einem Abstand von +17,81 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal für den Aktienkurs darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Select Harvests-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmungsanalyse basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Select Harvests. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Daher erhält Select Harvests eine "Gut"-Einschätzung hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Insgesamt ergibt sich somit für Select Harvests eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI, eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und Buzz, sowie eine "Gut"-Bewertung in der technischen Analyse und hinsichtlich der Anlegerstimmung.