Hier freut sich jeder Schlatter Industries-Anleger!

Der Aktienkurs von Schlatter Industries zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" eine Rendite von -6,13 Prozent, was mehr als 13 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Maschinen" beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 6,28 Prozent, während Schlatter Industries hier mit 12,41 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Schlatter Industries liegt bei 5,2, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,7 liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie somit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Schlatter Industries nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Maschinen, mit einer Differenz von 0,78 Prozentpunkten (2,25 % gegenüber 3,03 %). Daher erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Schlatter Industries-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen aktuell 9, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist dagegen weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auf dieser Basis ist Schlatter Industries weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für Schlatter Industries.