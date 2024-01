Hier freut sich jeder Savills-Anleger!

Die technische Analyse der Savills-Aktie zeigt positive Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 894,39 GBP und weist eine Abweichung von +6,33 Prozent zum aktuellen Kurs von 951 GBP auf. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 868,31 GBP über dem letzten Schlusskurs (+9,52 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält das Unternehmen insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 80 und zeigt somit an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 29,65, was bedeutet, dass Savills hier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Savills.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Savills eingestellt sind. In den letzten Tagen gab es acht positive und zwei negative Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Analyse erhält Savills daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Savills-Aktie abgegeben, wovon alle "Gut" waren. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1375 GBP, was ein Aufwärtspotential von 44,58 Prozent bedeutet. Daher erhält Savills auch in dieser Hinsicht eine "Gut"-Empfehlung.

Insgesamt erhält Savills somit positive Bewertungen in der technischen Analyse, der Stimmungsanalyse und von den Analysten, was zu einem durchweg positiven "Gut"-Rating für das Unternehmen führt.