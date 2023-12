Hier freut sich jeder Sartorius-Anleger!

In den letzten Wochen wurde bei Sartorius eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dieser Wandel des Stimmungsbildes zeigt sich in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, wo eine Tendenz zu besonders negativen Themen festgestellt wurde. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird das Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Anzahl der Beiträge wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls mit "Schlecht" bewertet wird. Somit erhält Sartorius in dieser Hinsicht eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Sartorius als neutral eingestuft wird. Der RSI7-Wert beträgt 57,79, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert liegt bei 27,87, was zu einer "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass Sartorius auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 328,45 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 335,1 EUR liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt beträgt 279,19 EUR, was zu einem Schlusskurs darüber führt und somit zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie führt.

Die Stimmung rund um Sartorius auf sozialen Plattformen war überwiegend positiv, jedoch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Somit wird Sartorius hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.