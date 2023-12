Hier freut sich jeder Santen Pharmaceutical Co-Anleger!

Die Dividendenrendite von Santen Pharmaceutical beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,4 Prozent, was 0,01 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Neutral". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Santen Pharmaceutical-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 1211,41 JPY lag, während der aktuelle Kurs bei 1380 JPY liegt, was einer Abweichung von +13,92 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt auch hier der letzte Schlusskurs mit 1299,84 JPY über dem gleitenden Durchschnitt (+6,17 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Arzneimittel) wird Santen Pharmaceutical als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,71 liegt die Aktie 37 Prozent unter dem Branchen-KGV von 31,23. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Santen Pharmaceutical eine Performance von 25,47 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -7,91 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +33,38 Prozent im Branchenvergleich für Santen Pharmaceutical. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor mit einer mittleren Rendite von -1,45 Prozent lag Santen Pharmaceutical um 26,92 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.