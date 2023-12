Hier freut sich jeder Salzgitter AG-Anleger!

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Salzgitter AG bei 4, was bedeutet, dass die Börse 4,56 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dieser Wert liegt 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 102, was darauf hindeutet, dass der Titel derzeit unterbewertet ist. Aufgrund des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Salzgitter AG ist ein wichtiger Stimmungsindikator. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch weitere Studien zeigen, dass insgesamt positive Signale abgegeben wurden, was zu einer positiven Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche erzielte die Salzgitter AG in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,58 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 7,64 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -5,05 Prozent, sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Salzgitter AG derzeit bei 29,97 EUR, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 29,16 EUR aus dem Handel, was einen Abstand von -2,7 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Salzgitter AG-Aktie mit einem Niveau von 25,99 EUR um +12,2 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich daher auf Basis der technischen Analyse insgesamt eine "Gut"-Bewertung.