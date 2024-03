Hier freut sich jeder SYNLAB-Anleger!

Die Stimmung der Anleger bezüglich des Aktienmarktes von Synlab hat sich in den letzten zwei Wochen als überwiegend positiv erwiesen. Das Stimmungsbarometer zeigte an 12 Tagen grün, was auf eine positive Diskussion und Interaktion in den sozialen Medien hinweist. Negative Diskussionen waren nicht zu verzeichnen, und an insgesamt zwei Tagen war die Stimmung neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger weiterhin hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Vordergrund standen.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Synlab derzeit bei 10,21 EUR verläuft. Da der Aktienkurs bei 10,87 EUR aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +6,46 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 11,77 EUR angenommen, was für die Synlab-Aktie einen Abstand von -7,65 Prozent und somit ein "Schlecht"-Signal bedeutet. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Synlab liegt bei 95,92, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und somit eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 65 und wird als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität bei Synlab. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich die Einschätzung "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für Synlab.