Hier freut sich jeder SWK-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für den Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Swk liegt bei 62,61, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 43,39, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Aufgrund dieses Gesamtbildes erhält Swk ein Rating von "Neutral".

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie geben. Für Swk wurden in den letzten vier Wochen jedoch keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Swk führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Swk-Aktie abgegeben, wovon 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Swk-Aktie. Es liegen keine Analystenupdates zu Swk aus dem letzten Monat vor, jedoch ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 22 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 25,5 Prozent bedeutet. Daraus resultiert eine "Gut"-Empfehlung und somit ein "Gut"-Rating für Swk.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Swk von 17,53 USD mit +5,29 Prozent Entfernung vom GD200 (16,65 USD) ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 16,63 USD, was ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Swk-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.