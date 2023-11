Hier freut sich jeder SNP Schneider-Neureither, Partner-Anleger!

An der Börse Xetra notiert die Aktie Snp Schneider-neureither & Partner am 15.11.2023, 13:29 Uhr, mit dem Kurs von 43.2 EUR. Die Aktie der Snp Schneider-neureither & Partner wird dem Segment "IT-Beratung und andere Dienstleistungen" zugeordnet.

Wie Snp Schneider-neureither & Partner derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Snp Schneider-neureither & Partner beläuft sich mittlerweile auf 32,98 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 43,1 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +30,69 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 36,5 EUR. Somit ist die Aktie mit +18,08 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Snp Schneider-neureither & Partner mit einer Rendite von 153,69 Prozent mehr als 157 Prozent darüber. Die "IT-Dienstleistungen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -2 Prozent. Auch hier liegt Snp Schneider-neureither & Partner mit 155,69 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Snp Schneider-neureither & Partner in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Snp Schneider-neureither & Partner haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Snp Schneider-neureither & Partner bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.