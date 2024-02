Hier freut sich jeder Ryanair-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

Die Ryanair-Aktie zeigt laut der technischen Analyse einen guten Kurs von 19,46 EUR, der um +17,44 Prozent über dem GD200 (16,57 EUR) liegt. Der GD50 liegt bei 18,33 EUR, was einem positiven Abstand von +6,16 Prozent entspricht. Basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen wird der Kurs daher als "Gut" bewertet.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ryanair bei 9,38 liegt, was deutlich unter dem Branchenmittel von 11,63 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

Im Vergleich zur Branche "Fluggesellschaften" hat die Ryanair-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 31,59 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +11,83 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Ryanair sogar um 25,2 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Gut" bewertet.

Allerdings erhält Ryanair eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs negativ ist und eine Differenz von -1,06 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist.