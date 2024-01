Hier freut sich jeder Rolls Royce-Anleger!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Rolls-Royce in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen der letzten beiden Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Es zeigte sich, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen vor allem positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führte. Darüber hinaus wurde diese Form der Analyse um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei ein negatives Signal festgestellt wurde. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von Rolls-Royce mit -13,85 Prozent mehr als 20 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 3,96 Prozent, wobei Rolls-Royce mit 17,81 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem festgestellt werden kann, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Rolls-Royce-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 55, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI für die letzten 25 Handelstage ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie um 47,55 Prozent über dem GD200 (204,54 GBP) liegt, was als "Gut"-Signal bewertet wird. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen positiven Abstand von +6,99 Prozent auf, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung sowie die technische Analyse, während die Performance im Vergleich zur Branche als negativ bewertet wird.