Hier freut sich jeder Roche-Anleger!

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Der RSI-Wert von Roche liegt bei 28,91, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt einen Wert von 35,53, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist. Insgesamt wird Roche in diesem Punkt als "Gut" bewertet.

Das Sentiment und Buzz um Roche wurden über einen längeren Zeitraum analysiert, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Aktie zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und erhält deshalb eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine positive Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Dividendenrendite von Roche beträgt derzeit 3,85 %, was über dem Branchendurchschnitt von 2,27 % liegt. Die Differenz von 1,58 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Branchenvergleich zeigt Roche eine Performance von -14,11 % in den letzten 12 Monaten, während ähnliche Aktien der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um 2,74 % gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -16,86 % im Branchenvergleich. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Gesundheitspflege"-Sektors lag die Rendite von Roche um 17,05 % darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird Roche in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.