Hier freut sich jeder Rio Tinto Ltd-Anleger!

Die technische Analyse der Rio Tinto-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 5481 GBP einen positiven Abstand von +5,78 Prozent zum GD200 (5181,53 GBP) aufweist, was ein "Gut"-Signal darstellt. Allerdings liegt der GD50, der einen Kurs von 5559,82 GBP ausweist, mit einem Abstand von -1,42 Prozent im neutralen Bereich. Zusammenfassend kann der Kurs der Rio Tinto-Aktie als "Gut" bewertet werden, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Rio Tinto neutral eingestuft wird, mit einem RSI7-Wert von 48,41 und einem RSI25-Wert von 61,43. Beide Werte führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gibt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt keine signifikante Veränderung, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rio Tinto-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -7,11 Prozent erzielt hat, was mehr als 10 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Ebenso übertrifft die Aktie die mittlere Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche um 10,4 Prozent. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.