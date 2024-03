Hier freut sich jeder Ranpak Holdings-Anleger!

In den letzten zwei Wochen wurde Ranpak von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet. Dies zeigt die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen auch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt sich daher die Anleger-Stimmung als "Neutral" einstufen.

Aus charttechnischer Sicht zeigt sich der aktuelle Kurs der Ranpak-Aktie positiv. Mit einem Kurs von 7,57 USD liegt er +55,44 Prozent über dem GD200 (4,87 USD), was als "Gut"-Signal bewertet wird. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist mit einem Kurs von 5,07 USD ein "Gut"-Signal auf, da der Abstand +49,31 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs daher als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ranpak-Aktie überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 14) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 27,34) bestätigen diese Einschätzung und erhalten daher ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung und die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen negativ verändert. Dies spiegelt sich in einer abnehmenden Diskussion und einer Tendenz zu besonders negativen Themen wider, weshalb Ranpak in diesem Punkt mit "Schlecht" bewertet wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung neutral ist, der Aktienkurs charttechnisch betrachtet jedoch positiv bewertet wird. In Bezug auf den RSI erhält die Ranpak-Aktie ein "Gut"-Rating, während das Stimmungsbild und die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien negativ ausfallen und daher mit "Schlecht" bewertet werden.