Hier freut sich jeder Qx Resources-Anleger!

In den letzten beiden Wochen wurde Qx von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat dies anhand der Kommentare und Wortmeldungen festgestellt, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Auch die Themen rund um den Wert wurden überwiegend positiv angesprochen. Insgesamt ist die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene positiv, daher wird der Wert als "Gut" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Qx liegt der RSI7 bei 50 Punkten, was bedeutet, dass der Wert weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt einen ähnlichen Wert von 52,94, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Bei der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt sich, dass Qx derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,03 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,019 AUD liegt, was einer Abweichung von -36,67 Prozent entspricht. Der GD50 liegt bei 0,02 AUD, was einer Abweichung von -5 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität stark zugenommen hat, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist hingegen gering, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Qx.