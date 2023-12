Hier freut sich jeder Quaker Chemical-Anleger!

Die Stimmung unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Quaker Chemical gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Quaker Chemical bei 11,38 Prozent, mehr als 4 Prozent darunter. Die durchschnittliche Rendite der "Chemikalien"-Branche in den letzten 12 Monaten beträgt 15,79 Prozent, wobei Quaker Chemical mit 4,41 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Quaker Chemical beträgt derzeit 1. Dies führt zu einer negativen Differenz von -8272,34 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Deshalb erhält Quaker Chemical von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen der vergangenen zwölf Monate für die Quaker Chemical-Aktie sind 1 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft worden. Im Durchschnitt erhält das Wertpapier also ein "Gut"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Quaker Chemical vor. Zusammengefasst erhält das Unternehmen von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.