Hier freut sich jeder Qnb-Anleger!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Spanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Qnb liegt bei 52, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 12, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Qnb in dieser Kategorie daher die Einstufung "Gut".

Wer derzeit in die Aktie von Qnb investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 6,4 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 132,26 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Qnb von 25,99 USD mit +8,47 Prozent Entfernung vom GD200 (23,96 USD) ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 23,59 USD, was einem Abstand von +10,17 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Qnb-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung bei Qnb in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen deuten darauf hin, dass vor allem negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung der Anleger-Stimmung.