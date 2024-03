Hier freut sich jeder Pure Storage-Anleger!

Die technische Analyse der Pure Storage-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 37,92 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 49,96 USD lag, was einer Abweichung von +31,75 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (43,71 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs um +14,3 Prozent. Aufgrund dieser Werte erhält die Pure Storage-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" konnte die Pure Storage-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 115,35 Prozent erzielen. Dies liegt jedoch 376,41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 491,77 Prozent. Im Bereich "Computer & Peripheriegeräte" liegt die durchschnittliche jährliche Rendite bei -1,12 Prozent, wobei Pure Storage aktuell um 116,48 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Analysten geben der Pure Storage-Aktie eine langfristige Einschätzung von "Gut". Von insgesamt 5 Bewertungen sind 5 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Auch die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat ist "Gut" (4 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Das Kursziel der Analysten liegt bei 57,8 USD, was eine zukünftige Performance von 15,69 Prozent bedeuten würde, und somit auch zu einer Einstufung als "Gut" führt.

In Bezug auf die fundamentalen Kennzahlen weist die Pure Storage-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 201,09 auf, was 161 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.