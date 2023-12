Hier freut sich jeder Provident-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Provident Financial":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Vanquis Banking ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Vanquis Banking derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Verbraucherfinanzierung. Mit einer Differenz von 6,27 Prozentpunkten (12,3 % gegenüber 6,02 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vanquis Banking beträgt aktuell 7,01 und liegt damit 65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Verbraucherfinanzierung von 20. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer weiteren Bewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Vanquis Banking-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Analyse des RSI für die letzten 25 Handelstage ergänzt dies und führt zu einer Gesamtbewertung des RSIs von "Gut".

Insgesamt zeigen die verschiedenen Faktoren, dass Vanquis Banking bei den Anlegern positiv bewertet wird und auch in Bezug auf Dividenden und die fundamentale Analyse gute Bewertungen erhält.