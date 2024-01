Hier freut sich jeder Prospect Capital-Anleger!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Prospect Capital liegt der RSI7 aktuell bei 20,59 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Der RSI25 hingegen liegt bei 31,47, was darauf hindeutet, dass Prospect Capital weder überkauft noch überverkauft ist. Zusammen ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für das Wertpapier in diesem Bereich.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb dieses Kriterium als "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Prospect Capital daher für diesen Bereich eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Außerdem wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wertpapier angesprochen, was die positive Stimmung der Anleger weiter unterstützt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Prospect Capital höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Differenz beträgt 6,51 Prozentpunkte (12,14 % gegenüber 5,63 %), was auf eine starke Dividendenpolitik des Unternehmens hinweist.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung für Prospect Capital in Bezug auf den RSI, die Anleger-Stimmung und die Dividendenpolitik, während das Sentiment und der Buzz als neutral und die Diskussionsstärke als schlecht eingestuft werden.