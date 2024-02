Hier freut sich jeder Prelude Therapeutics Inc-Anleger!

Die Aktie von Prelude Therapeutics wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingestuft. Von 18 Analysten wurden 1 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" bewertet. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Der Durchschnitt der Analystenprognosen sieht ein Kursziel von 17 USD vor, was einer Erwartung von 444,87 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 3,12 USD liegt. Auf Basis dieser Schätzungen wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Prelude Therapeutics liegt derzeit bei 46,67 Punkten, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 schwankt weniger stark und zeigt auf dieser Basis ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält das Prelude Therapeutics-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung für Prelude Therapeutics hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmung für Prelude Therapeutics auf sozialen Plattformen ist überwiegend positiv, und die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Insgesamt lässt sich also festhalten, dass Prelude Therapeutics hinsichtlich der Stimmung als "Gut" bewertet werden muss.