Hier freut sich jeder PotlatchDeltic-Anleger!

Die PotlatchDeltic Corp-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 49,1 USD gehandelt, was einer Entfernung von +2,78 Prozent vom GD200 (47,77 USD) entspricht und somit ein "Neutral"-Signal gemäß der technischen Analyse darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 45,93 USD, was wiederum ein "Gut"-Signal aufgrund des Abstands von +6,9 Prozent bedeutet. Insgesamt wird der Aktienkurs der PotlatchDeltic Corp als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 55 USD, was einer potenziellen Steigerung um 12,02 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Der Relative Strength Index (RSI) der PotlatchDeltic Corp liegt bei 34,48 und 44 für 7 und 25 Tage, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.