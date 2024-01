Hier freut sich jeder Plug Power-Anleger!

Plug Power, ein führender Anbieter von Wasserstoffmotorentechnologie, hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 8 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Gut", wobei 6 positive Bewertungen, 2 neutrale und keine negativen Meinungen vorliegen. Laut den Analysten besteht ein Aufwärtspotenzial von 344,12 Prozent, basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 18,88 USD, verglichen mit dem letzten Schlusskurs von 4,25 USD. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für das Unternehmen.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bei Plug Power 0 Prozent, was knapp unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher haben die Analysten dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik gegeben.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Plug Power. Es gab mehr positive als negative Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Plug Power daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Was die Aktienkursentwicklung betrifft, so erzielte Plug Power in den letzten 12 Monaten eine Performance von -63,37 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der Branche für elektrische Ausrüstung ergibt sich eine Underperformance von -2371,7 Prozent. Auch im Vergleich zum Industriesektor liegt die Rendite von Plug Power um 1446,16 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt wird Plug Power von den Analysten positiv bewertet, wobei sowohl die Anlegerstimmung als auch die Dividendenpolitik als "Gut" eingestuft werden. Allerdings ist die Performance im Branchenvergleich als unterdurchschnittlich zu bewerten.