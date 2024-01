Hier freut sich jeder Phillips-Anleger!

Die aktuelle technische Analyse der Phillips-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 140,22 USD lag, was einem Unterschied von +25,22 Prozent gegenüber dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 111,98 USD entspricht. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 128,21 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt bei +9,37 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Phillips-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Phillips-Aktie liegt bei 4,56 und der RSI25 bei 41,01, was zu einer Bewertung als "Gut" bzw. "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Gut".

Was die Analysteneinschätzung betrifft, wird die langfristige Meinung von Analysten als "Gut" eingestuft, basierend auf 4 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Kurzfristig liegen 1 positive und 0 neutrale Einschätzungen vor, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Das Kursziel der Analysten wird bei 120,5 USD angesiedelt, was einer prognostizierten Performance von -14,06 Prozent entspricht. Dies führt insgesamt zu einer Bewertung als "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität aufweist, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der Phillips-Aktie als "Neutral"-Wert.