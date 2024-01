Hier freut sich jeder Pharvaris BV-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) der Pharvaris zeigt an, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, da er bei 70 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 26, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine kaum veränderte Stimmung für Pharvaris in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Pharvaris gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Pharvaris von privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch die Analyse der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass Pharvaris mit einem Kurs von 23,4 EUR gegenüber dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage um +22,51 Prozent entfernt ist, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +58,75 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.