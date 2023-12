Hier freut sich jeder Pharvaris BV-Anleger!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Pharvaris in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu Pharvaris liefert Anzeichen dafür, dass das Unternehmen aktuell nicht im Fokus der Anleger steht. Daher wird der Aktie ein "Neutral"-Rating zugewiesen.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass Pharvaris derzeit einen positiven Trend verzeichnet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 13,9 EUR, während der Kurs der Aktie bei 24 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +72,66 Prozent und führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 17,81 EUR, was einer Abweichung von +34,76 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Gut"-Wert klassifiziert. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die darauf hindeuten, dass über Pharvaris in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert wurde. Keine wesentlichen Richtungsausschläge wurden in der Kommunikation festgestellt, und in den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 25 Punkten, was darauf hindeutet, dass Pharvaris überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt eine ähnliche Tendenz, da Pharvaris auch auf dieser Basis als überverkauft eingestuft wird, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Pharvaris-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

