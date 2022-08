Hier freut sich jeder Penn National Gaming-Anleger!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Penn National Gaming, die im Segment "Casinos & Spiele" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 08.08.2022, 12:28 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 34.15 USD.

Unsere Analysten haben Penn National Gaming nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Penn National Gaming-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 43,24 USD. Der letzte Schlusskurs (34,15 USD) weicht somit -21,02 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (31,95 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,89 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Penn National Gaming-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Penn National Gaming-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Penn National Gaming erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 14 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 8 "Buy"-, 6 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Penn National Gaming aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (2 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (67,46 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 97,54 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 34,15 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Penn National Gaming erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 20,73. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Penn National Gaming zahlt die Börse 20,73 Euro. Dies sind 72 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 74,84. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.