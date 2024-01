Hier freut sich jeder Paypoint-Anleger!

Das Internet hat großen Einfluss auf die Stimmung in Bezug auf Aktien und kann diese verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionen zu Paypoint wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, weshalb das Signal für die Stimmung als "Neutral" eingestuft wurde. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert, was zu einem insgesamt "Neutralen" Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor, hat Paypoint eine Rendite von 1,82 Prozent erzielt, was über 5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" hat im vergangenen Jahr eine mittlere Rendite von -5,65 Prozent erzielt, während Paypoint mit 7,47 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Paypoint beträgt 7,21 Prozent, was 1,19 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob eine Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Paypoint beträgt aktuell 10,2 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher wird sie als "Gut" eingestuft. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutralen" Bewertung führt.

Insgesamt erhält Paypoint aufgrund der genannten Kriterien eine positive Bewertung und wird in verschiedenen Kategorien mit "Gut" bewertet.