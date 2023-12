Hier freut sich jeder PainChek-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Painchek betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 20 Punkte, was bedeutet, dass Painchek momentan überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 56,82, was bedeutet, dass Painchek weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird somit als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Painchek für diesen Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und Buzz, also die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität der Aktie Painchek hat in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral" Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen war positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator verwendet, um anzuzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Painchek-Aktie beträgt der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt aktuell 0,03 AUD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt hingegen 0,04 AUD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Painchek auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bei Painchek in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen standen jedoch insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.