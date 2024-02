Hier freut sich jeder POSCO-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der kurzfristige RSI von Posco in den letzten 7 Tagen liegt bei 24,86 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass Posco weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Posco eine "Gut"-Bewertung für den RSI.

In Bezug auf die Dividende weist Posco ein Verhältnis von Dividende zu Aktienkurs auf, das eine negative Differenz von -8341,84 Prozent zum Branchendurchschnitt in der Metalle und Bergbau Branche darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Posco eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Eine fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Posco mit einem Wert von 18,5 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der Metalle und Bergbau Branche, was auf eine Unterbewertung hinweist. Aufgrund dieser Kennzahl wird Posco als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Stimmung in Bezug auf Aktienkurse kann neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Meinungen auf sozialen Plattformen eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare zu Posco überwiegend positiv waren und auch in den sozialen Medien positive Themen über die Aktie diskutiert wurden. Zudem ergab die Betrachtung von Handelssignalen eine "Gut" Bewertung. Insgesamt wird Posco hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.