Hier freut sich jeder Orange-Anleger!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI für Orange beträgt 29,47, was ihn als "Gut" einstuft. Der RSI25 beläuft sich auf 64,12, was zu einer "Neutral" Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Bild zu einem Rating von "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Orange veröffentlicht. Die Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen besonders mit den positiven Themen rund um Orange beschäftigt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Weitergehende Studien zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, mit insgesamt vier Signalen. Zusammenfassend ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität zeigt eine durchschnittliche Aktivität, wodurch Orange für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Orange eine Bewertung als "Neutral".

Die Dividendenrendite von Orange liegt aktuell bei 7,54 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Auf Basis dieses Resultats erhält die Aktie von der Redaktion eine Einschätzung von "Gut" für ihre Dividendenpolitik.