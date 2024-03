Hier freut sich jeder Occidental Petroleum-Anleger!

Der Aktienkurs von Occidental Petroleum hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,73 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 17,89 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Occidental Petroleum im Branchenvergleich eine Underperformance von -15,16 Prozent aufweist. Auch im Sektor "Energie" lag die mittlere Rendite bei 17,89 Prozent, wobei Occidental Petroleum ebenfalls 15,16 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen in den Diskussionen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Occidental Petroleum unterhalten. Auf Basis dieser Informationen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, konkret handelte es sich um 9 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Aktiendynamik. Der RSI für Occidental Petroleum liegt bei 20,06, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 32,41, wodurch für einen Zeitraum von 25 Tagen eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating "Gut".

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 5 mal die Einschätzung "Gut", 3 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal das Rating "Schlecht" für Occidental Petroleum vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Occidental Petroleum vor, aber die Analysten beschäftigen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 62,58 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 13,06 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel von 70,75 USD. Diese Entwicklung wird ebenfalls als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich damit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".