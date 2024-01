Hier freut sich jeder NuStar Energy-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "NuStar Energy":

In den letzten vier Wochen konnte eine positive Veränderung in der Stimmungslage bei Nustar Energy in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führt dazu, dass die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz blieb jedoch unverändert, weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt. Insgesamt erhält Nustar Energy daher ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +8,48 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 17,1 USD mit dem aktuellen Kurs von 18,55 USD vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 18,23 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung für Nustar Energy führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion an vier Tagen von positiven Themen und an neun Tagen von negativen Themen dominiert wurde. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Die aktuelle Dividendenrendite für Nustar Energy beträgt 8,6 Prozent, was unter dem Mittelwert von 11,5 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik von unseren Analysten.