Hier freut sich jeder Nordic-Anleger!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Nordic liegt der RSI7 aktuell bei 25 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung im Vergleich. Auf dieser Basis ist Nordic weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Nordic-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Nordic derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bauwesen. Mit einer Differenz von 1,34 Prozentpunkten (5,3 % gegenüber 3,95 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "Gut".

Bei der fundamentalen Analyse spielt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) eine wichtige Rolle. Auf dieser Basis ist Nordic mit einem Wert von 7,55 deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt im Bauwesen. Das Branchen-KGV liegt bei 21,84, was einen Abstand von 65 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Nordic im letzten Jahr eine Rendite von -18,63 Prozent erzielt. Dies liegt 9 Prozent unter dem Durchschnitt (-9,63 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauwesen" beträgt -8,87 Prozent, wobei Nordic aktuell 9,76 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.