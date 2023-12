Hier freut sich jeder Nomura Micro Science-Anleger!

Die Nomura Micro Science-Aktie hat sich in den letzten Tagen positiv entwickelt, wobei der Kurs von 12470 JPY nun um +43,01 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +99,45 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Nomura Micro Science-Aktie. Der RSI7 liegt bei 27,32, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 23,9 liegt und somit auch eine "Gut"-Einstufung nach sich zieht. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.

Auch die Analyse der Kommentare und Beiträge in sozialen Medien zeigt eine neutrale Stimmung der Anleger. Die Nutzer haben in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen, was zu einer neutralen Einstufung der Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive charttechnische Einschätzung, während das Sentiment der Anleger neutral ist.