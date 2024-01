Hier freut sich jeder Nipponisen-Anleger!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Nippon Seisen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Nippon Seisen in den vergangenen Monaten die übliche Aktivität aufweist. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Nippon Seisen derzeit bei 4724,78 JPY, was eine Einstufung als "Gut" nach sich zieht. Der Aktienkurs selbst ging bei 5050 JPY aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +6,88 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage weist die Aktie ebenfalls ein "Gut"-Signal auf.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Nippon Seisen führt zu einer "Gut"-Einstufung, sowohl bei einem Zeitraum von 7 Tagen als auch bei 25 Tagen. Somit lautet die Gesamteinschätzung auf Basis der verschiedenen Zeiträume ebenfalls auf "Gut".