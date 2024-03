Hier freut sich jeder Nihon Tobacco Sangyo-Anleger!

Die technische Analyse der Japan Tobacco zeigt, dass der Kurs von 3847 JPY derzeit um -0,2 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Aktie jedoch positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +12,02 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich konnte die Japan Tobacco in den letzten 12 Monaten eine Performance von 57,76 Prozent erzielen. Dies stellt eine Outperformance von +32,33 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Entwicklung in der "Tabak"-Branche dar. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Performance von 35,01 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit "Gut" in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Japan Tobacco ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14 auf, verglichen mit einem Branchendurchschnitt von 34,17. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auch in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment für die Japan Tobacco ist ebenfalls positiv, da überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen wurden weder stark positive noch negative Themen rund um das Unternehmen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral" führt.