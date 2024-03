Hier freut sich jeder Nihon Kogyo-Anleger!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Nihon Kogyo in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich ebenfalls nicht geändert, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Analysten haben die Stimmung rund um Nihon Kogyo auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Nihon Kogyo liegt bei 21,43 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hindeutet. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 35,71, was bedeutet, dass Nihon Kogyo weder überkauft noch überverkauft ist. In diesem Fall wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Nihon Kogyo in diesem Abschnitt ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs zurückgegriffen. Der GD200 liegt bei 797,06 JPY, während der Kurs der Aktie bei 878 JPY liegt, was einer Abweichung von +10,15 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 843,5 JPY, was einer Abweichung von +4,09 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher in diesem Bereich als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung für Nihon Kogyo basierend auf den untersuchten Faktoren.