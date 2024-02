Hier freut sich jeder NEC-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "NEC":

Die Dividendenrendite von Nec liegt aktuell bei 1,31 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,96 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Performance hat Nec in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 107,95 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche im Durchschnitt um 14,89 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +93,06 Prozent im Branchenvergleich für Nec. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine Rendite von 20,86 Prozent hatte, liegt Nec mit 87,1 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält Nec in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Nec-Aktie sowohl im kurzfristigen als auch im längerfristigen Trend gut abschneidet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 7570,21 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 9754 JPY liegt, was einer Abweichung von +28,85 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 8904,16 JPY liegt über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +9,54 Prozent entspricht. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält Nec ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird die Stimmungslage der Anleger als negativ bewertet, da sich die Stimmungslage während des letzten Monats eingetrübt hat. Ebenso wurde das Unternehmen weniger diskutiert und hat an Beachtung verloren, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Nec-Aktie gemäß der verschiedenen Kriterien ein gemischtes Rating, wobei die Dividendenpolitik neutral bewertet wird, die Performance jedoch als gut eingestuft wird. Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden dagegen als schlecht bewertet.