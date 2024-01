Hier freut sich jeder Münchener Rück-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Mapfre":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Münchener Rück ein Neutral-Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Münchener Rück-Aktie beträgt 25,95, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 51,75 für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Münchener Rück-Aktie ein Durchschnitt von 357,58 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 393,5 EUR (+10,05 Prozent Unterschied), was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 383,41 EUR, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Somit erhält die Münchener Rück insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich die Aktie der Münchener Rück über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität aufgewiesen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Münchener Rück in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Unsere Analysten haben Münchener Rück auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen, daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Die Betrachtung von Handelssignalen ergab sechs konkret berechnete Signale (5 "Gut", 1 "Schlecht"), was zu einer "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Somit kann Münchener Rück hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden.

