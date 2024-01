Hier freut sich jeder Mowi ASA-Anleger!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Mowi Asa liegt bei 19,97, was unter dem Branchendurchschnitt von 38 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick relativ preisgünstig ist. Dadurch erhält sie auf fundamentaler Basis eine Bewertung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen ergab, dass die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft werden kann. Die Redaktion fand auch 9 positive Signale und keine negativen Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Die Stimmungslage der Anleger verbesserte sich im letzten Monat kontinuierlich, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsintensität um das Unternehmen war höher als üblich, was auf ein steigendes Interesse der Anleger hinweist. Daher erhält die Mowi Asa-Aktie ein insgesamt positives Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Mowi Asa-Aktie derzeit im Relative Strength-Index mit einem Wert von 70,04 als überkauft gilt. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich dadurch eine negative Bewertung im Hinblick auf den Relative Strength Index.

