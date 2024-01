Hier freut sich jeder Montnets Rongxin-Anleger!

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Montnets Cloud in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im grünen Bereich, was dazu führt, dass die Redaktion der Aktie eine "Gut"-Bewertung gibt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Montnets Cloud wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie also ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Montnets Cloud. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Montnets Cloud mittlerweile auf 14,72 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 10,8 CNH erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -26,63 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 14,82 CNH, was dazu führt, dass die Aktie mit -27,13 Prozent Abstand aus dieser Sicht ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt vergeben wir also die Gesamtnote "Schlecht" in Bezug auf die technische Analyse.

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. In Bezug auf die Montnets Cloud-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 96, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 80,46, dass die Aktie überkauft ist. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Montnets Cloud damit ein "Schlecht"-Rating.