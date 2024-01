Hier freut sich jeder Moderna-Anleger!

Die aktuelle Stimmung der Anleger in Bezug auf Moderna ist überwiegend neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurde das Unternehmen jedoch überwiegend positiv bewertet an sechs Tagen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder besonders positive noch negative Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Auf Basis dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben tiefgehende und automatische Analyse der Kommunikation ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Daher wird Moderna insgesamt mit einer "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Moderna-Aktie derzeit auf einem ähnlichem Niveau wie der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage befindet. Der letzte Schlusskurs liegt bei 105,95 USD, was einer Abweichung von -3,84 Prozent im Vergleich zum 200-Tage-Durchschnitt von 110,18 USD entspricht. Aufgrund dieser Analyse erhält Moderna eine "Neutral"-Bewertung. Bei Betrachtung des kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitts von 86,03 USD zeigt sich hingegen ein positiveres Bild, da der letzte Schlusskurs darüber liegt (+23,15 Prozent). Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Basis. Insgesamt wird Moderna also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3 mal die Einschätzung "Gut", 8 mal die Einschätzung "Neutral" und 1 mal das Rating "Schlecht" für Moderna vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Aktuell erwarten die Analysten eine Entwicklung von 41,51 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 149,93 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut"-Einschätzung bewertet. Insgesamt ergibt sich also für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung bleibt daher neutral. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Moderna für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.